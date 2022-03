SS 626 Licata-Braemi, Cancelleri: “In cantiere entro fine 2022”. Savarino: “Mi auguro sia la volta buona”

Garantita da Anas l’approvazione del progetto esecutivo per il completamento del tratto Licata-Torrente Braemi della SS 626 dir, asse viario che collega il centro abitato di Licata alla SS 626 e quindi alla A19. “È inaccettabile attendere per 30 anni il completamento degli ultimi 12 km di una strada” commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. “Adesso mettiamo la parola fine alla rassegnazione di questi anni. Sono soddisfatto nell’apprendere finalmente da Anas che a maggio sarà approvato il progetto esecutivo per il completamento. Ho fortemente voluto la conclusione delle fasi progettuali e nello stesso tempo l’individuazione delle somme necessarie per i lavori, circa 18 milioni. Dopo tutti questi anni di immobilismo, accelerare e recuperare il tempo perduto era il minimo per questo territorio. Basta attese, entro la fine del 2022 saranno avviati i lavori” conclude Cancelleri.

“Speriamo sia il maggio giusto per il progetto esecutivo”, commenta Giusi Savarino , presidente della IV commissione all’Ars. “Correva l’anno 2018 quando il viadotto Petrulla, che collega una porzione di territorio dell’entroterra agrigentino, veniva inaugurato dopo i gravi cedimenti strutturali che 4 anni prima ne avevano causato la chiusura, oltre che di una porzione di tratto della statale comprensiva del gemello viadotto Salso- continua-. Da allora è stato tutto un susseguirsi di date stimate e presunte, ne abbiamo seguito gli sviluppi e le decelerazioni, facendoci interpreti delle richieste di un territorio rimasto isolato, sollecitando Anas, calendarizzando audizioni in Commissione per mettere tutti attorno a un tavolo, facendoci promotori di incontri sul tema in Assessorato alle infrastrutture. Sono oltre 3 anni che chiediamo ad Anas il completamento di questa strada statale fondamentale. Ci avevano parlato di un progetto da presentare nel luglio scorso, poi luglio è diventato settembre, settembre ha lasciato il passo a un “entro Natale”, adesso siamo arrivati a maggio 2022. Mi auguro che questa sia la volta buona – conclude la parlamentare – affinché venga restituita finalmente una degna viabilità alle comunità locali.”