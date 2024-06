A differenza di quanto si possa pensare l’Italia è tra i migliori Paesi in termini di produzione energetica da fonti rinnovabili, tanto che più di un terzo dell’energia prodotta nel nostro Paese proviene da fonti rinnovabili. La possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili è una grande opportunità in termini di risparmio economico e riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche per contribuire a ridurre la dipendenza energetica da tutti quei Paesi dai quali importiamo energia. Ma quali sono quelle maggiormente disponibili in Italia? E in quali zone si trovano?

Cosa sono le energie rinnovabili

Per energie rinnovabili si intendono quelle fonti di energia che si rigenerano naturalmente nel tempo senza esaurirsi. Sono legate alle risorse naturali e tra le principali fonti rinnovabili troviamo l’energia solare, l’energia eolica, l’energia idroelettrica, l’energia geotermica, l’energia delle biomasse e l’energia marina.

Le energie rinnovabili in Italia

Idroelettrico

L’energia idroelettrica è stata una delle prime a essere introdotte in Italia tanto che già nella prima metà del Novecento era una delle principali alternative ai combustibili fossili. È una fonte di energia rinnovabile che sfrutta la forza dell’acqua in movimento (come quella di un fiume o di un flusso d’acqua) convertendo l’energia cinetica in energia elettrica tramite turbine e generatori. La maggior parte delle centrali idroelettriche in Italia si trova lungo gli Appennini e le Alpi e la regione con più impianti è il Piemonte.

Fotovoltaico

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione e la diffusione verso il fotovoltaico. L’installazione dei pannelli solari sui tetti degli edifici e sui terreni è aumentata notevolmente complice il miglioramento dell’efficienza di questa tecnologia. Tecnologia che sfrutta i raggi solari per produrre energia elettrica e alimentare le abitazioni (o gli edifici commerciali e industriali) riducendo la dipendenza dalla rete elettrica nazionale con conseguente significativo risparmio economico.

Tra le regioni maggiormente interessate dal fotovoltaico in Italia ci sono quelle del meridione in quanto vi è durante tutto l’anno una maggiore disponibilità di sole che risultano per questo motivo ancora più convenienti. Anche per questo esistono una serie di incentivi e bonus per il fotovoltaico in Sicilia grazie ai quali anche le famiglie con un reddito basso possono accedere a un contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Eolico

Il sud Italia è protagonista anche per l’eolico in quanto sono aree che beneficiano di venti costanti e di condizioni climatiche favorevoli per questo tipo di energia rinnovabile. In Italia ci sono più di cinquemila impianti capaci di sfruttare la forza del vento per far muovere le pale degli impianti e trasformare l’energia cinetica in energia elettrica.

Geotermico

Anche per quel che riguarda il geotermico l’Italia ha saputo distinguersi nel corso dei decenni da quando si è diffusa questa tecnologia. Oggi, complice anche il miglioramento tecnologico degli impianti geotermici, si ha la possibilità di produrre una maggiore quantità di energia rispetto al passato. È una fonte di energia rinnovabile che utilizza il calore naturale proveniente dall’interno della Terra con il quale produrre energia termica o elettrica. I principali impianti si trovano in Toscana ma altre aree interessate da questa tecnologia sono quelle del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Campania, della Sicilia e dell’Emilia Romagna.