Operazione antimafia, la notte appena trascorsa, in provincia di Agrigento. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e i loro colleghi dello Sco, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno notificato 5 misure cautelari in carcere ad altrettante persone residenti nella parte occidentale della provincia agrigentina: Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa di Cosa nostra ed estorsione con illecita concorrenza coninaccia e violenza aggravata dal metodo mafioso. Nel corso degli arresti sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari. Nell’inchiesta si parla di mafia rurale o dei pascoli. Una mafia vecchia ma sempre nuova, in grado di reinventarsi e reinventare il business. (In Aggiornamento)