I finanziamenti sono soluzioni creditizie particolarmente diffuse e alle quali si ricorre per una svariata serie di motivi. Molto spesso la richiesta di un finanziamento è legata alla realizzazione di piccoli o grandi progetti personali che richiedono un investimento di denaro più o meno rilevante, ma sono molteplici le ragioni che portano una persona a prendere in considerazione questa opzione: pagamento di spese impreviste, acquisto di un’auto o di un elettrodomestico costoso, pagamento degli studi universitari di un figlio ecc.

Dal momento che si tratta di strumenti piuttosto diffusi cerchiamo di conoscere più da vicino le caratteristiche dei finanziamenti focalizzandoci su quelli online, ormai i più comunemente richiesti.

Cos’è un finanziamento online?

Un finanziamento online è un finanziamento richiesto tramite una procedura al 100% digitale. Diversamente da quanto previsto nella procedura tradizionale, vale a dire quella per cui il richiedente deve recarsi di persona presso una filiale o agenzia della banca, quella online è una modalità sicuramente più snella, comoda e anche maggiormente sostenibile (la procedura è totalmente paperless, senza carta).

Preparando in anticipo la documentazione necessaria, la domanda di finanziamento richiede poco meno di 10 minuti; ovviamente è necessario disporre di un dispositivo connesso alla rete Internet (personal computer, tablet, smartphone).

I requisiti per la richiesta di un finanziamento online

Come detto, la richiesta di finanziamenti online è molto diffusa, ma per poter procedere è necessario possedere determinati requisiti:

essere maggiorenni

avere un’età non superiore a un determinato limite (può variare da banca a banca)

avere la residenza italiana

disporre di un reddito documentabile (tramite busta paga, cedolino della pensione, Certificazione Unica ecc.)

essere titolari di un conto corrente (è necessario per l’accredito della somma richiesta).

È molto importante, ai fini del buon esito dell’operazione, avere un buon “merito creditizio”; con questa locuzione tecnica si fa riferimento all’affidabilità creditizia del soggetto che richiede un finanziamento e, di fatto, indica la sua capacità di onorare i propri debiti.

I dati sul merito creditizio di un soggetto sono reperiti dagli istituti di credito grazie ad apposite banche dati come per esempio la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), il Consorzio per la Tutela del Credito (CTC) ecc.

I documenti necessari per richiedere un finanziamento online

I documenti normalmente richiesti dalla banca nel caso di un finanziamento sono i seguenti: documento di identità, tessera sanitaria (contiene il codice fiscale), documentazione reddituale. Il richiedente deve inoltre fornire l’IBAN del conto corrente sul quale vuole che sia accreditata la somma. Non è utilizzabile l’IBAN di una carta prepagata.

La richiesta del finanziamento

La procedura per richiedere un finanziamento online è piuttosto snella. È opportuno innanzitutto effettuare una simulazione inserendo alcuni dati al fine di ottenere: importo della rata mensile, numero di rate, TAN e TAEG, oltre a visualizzare il documento Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori (Secci) in cui sono contenute tutte le informazioni di base, decise a livello europeo, che consentono al consumatore, in modo trasparente, di fare bene i propri conti prima di stipulare un contratto di prestito.

Una volta selezionata l’opzione che più si adatta alle proprie esigenze si può procedere con la richiesta, procedendo ad inserire alcuni dati (anagrafici, di contatto, IBAN di accredito ecc.), caricare la documentazione necessaria e infine firmare digitalmente.

Nel giro di circa 24 ore lavorative la banca comunicherà al richiedente se la domanda di finanziamento è stata accettata oppure no; se la risposta è positiva, il cliente riceverà l’accredito del denaro nel giro di pochi giorni.