Ignoti hanno distrutto un vaso ornamentale contenente piante e fiori collocato sul marciapiede nel quartiere di Villaggio Peruzzo ad Agrigento. Alcuni giorni fa qualcuno ha sradicato e portato via un albero. Entrambi gli episodi sono avvenuti nelle ore notturne. Dietro ai due raid forse la stessa “mano”.

Il presidente del Comitato di quartiere ha formalizzato la denuncia per furto dell’albero ai carabinieri, mentre per il danneggiamento del vaso alla polizia. E gli agenti della sezione Volanti, dopo la segnalazione al 112, hanno effettuato un sopralluogo nella zona.

Due gesti di inciviltà che hanno indignato la comunità del quartiere agrigentino. Si fa tanto per rendere accogliente questa parte di territorio periferico della città, affrontando delle spese economiche non di poco conto, ma c’è sempre qualcuno, che si ‘diverte’ a vanificare quanto di buono si possa realizzare.

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