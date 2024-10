A dieci anni dalla scomparsa e a cento dalla nascita, Agrigento ricorda la figura del professor Enzo Lauretta (1924 – 2014), studioso, scrittore, saggista e uomo politico mai dimenticato. Il pretesto per ricordare il professore è la presentazione in anteprima del volume di Stefano Milioto intitolato per l’appunto “Ritratto di Enzo Lauretta”, edito dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani, un tomo che ripercorre la vita e le opere, nei diversi settori cui operò Lauretta fino alla fine dei suoi giorni. Il libro verrà presentato alle Fabbriche Chiaramontane venerdì prossimo, alle 18.

Lauretta era nato a Pachino in provincia di Siracusa, ma ben presto arrivò ad Agrigento con la famiglia dopo la tragedia che li colpì nel 1930 (un fratello più grande di Enzo morì annegato assieme ad altri due giovani). Il piccolo Enzo, vivacissimo oltre la media, frequentò le elementari tra Pachino e Siracusa e la prima avviamento a Lentini, per passare poi al Liceo Ginnasio di Agrigento dove completò i suoi studi.

“Delineare un profilo esaustivo di Enzo Lauretta è impresa ardua quanto intrigante, poiché si tratta di una personalità poliedrica, che unisce in sé l’uomo d’azione e l’uomo di cultura – scrive Milioto, colui che più di altri collaborò per lungo tempo col professore, nella prefazione del volume. – Come uomo d’azione, si è impegnato nei vari settori della vita cittadina; come uomo d’intelletto ha prodotto una significativa produzione didattica, saggistica ed artistica. L’impegno politico e civile risulta da un’attività frenetica di slanci ideali e operativi insieme. La dedizione alla scrittura – continua Milioto – ha prodotto opere teatrali, per la sua compagnia teatrale giovanile, una nutrita opera scolastica, che si origina e accompagna il suo lavoro nella scuola come docente prima e poi come preside, saggi e studi pirandelliani, che non sono scissi dalla fondazione nel 1967 del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani e dalla relativa attività convegnistica; una narrativa (ben 12 romanzi) di notevole livello e largo respiro”.

Il volume “Ritratto di Enzo Lauretta”, che ha una veste curata ed elegante e contiene un corredo fotografico dell’articolata e appassionata esistenza terrena di Lauretta, al termine dell’incontro verrà omaggiato a tutti i partecipanti. La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Orestiadi, dalle Fabbriche Chiaramontane, dall’Associazione Fata Morgana, dalla Strada degli scrittori e dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani.

LORENZO ROSSO

