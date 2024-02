Gli studenti del Liceo Classico Empedocle hanno vissuto un’esperienza straordinaria questa mattina, sabato 3 febbraio, incontrando la celebre scrittrice Dacia Maraini presso la sala “veranda” dell’hotel della Valle di Agrigento.

La direttrice della scuola, Marika Helga Gatto, ha guidato gli studenti in un coinvolgente dialogo con l’autrice, nota come una delle più importanti scrittrici viventi italiane. Il focus della conversazione è stato il suo libro toccante e intimo, “Vita mia. Giappone, 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia”.

Il romanzo, frutto di anni di impegno e dedizione, narra le terribili esperienze vissute da Dacia Maraini e la sua famiglia durante la prigionia nel campo di concentramento giapponese dal 1943 al 1945. I genitori dell’autrice, non avendo giurato fedeltà alla Repubblica di Salò, sono stati accusati di tradimento. “Vita mia” diventa così un omaggio commovente a coloro che, con coraggio, hanno lottato per la libertà, e un vibrante richiamo a non dimenticare gli orrori del passato.

“L’incontro nella suggestiva cornice dell’hotel della Valle ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire la comprensione di un periodo storico cruciale e di apprezzare il coraggio e la resilienza di chi ha vissuto tali tragedie. La scrittrice ha condiviso con loro le sfumature della sua esperienza personale, trasformando la mattinata in un momento educativo e toccante. Prima dell’incontro in sala conferenze la scrittrice si è trattenuta a con gli studenti del corso di giornalismo per rispondere alle domande degli allievi. “L’incontro nella suggestiva cornice dell’hotel della Valle ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire la comprensione di un periodo storico cruciale e di apprezzare il coraggio e la resilienza di chi ha vissuto tali tragedie. La scrittrice ha condiviso con loro le sfumature della sua esperienza personale, trasformando la mattinata in un momento educativo e toccante. Prima dell’incontro in sala conferenze la scrittrice si è trattenuta a con gli studenti del corso di giornalismo per rispondere alle domande degli allievi.