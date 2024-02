Serie A2, Old Wild West, Girone Verde, Moncada Energy Agrigento, Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Marco Calvani, Palazzetto dello Sport Ferentino, Energy Fortitudo Agrigento, coach Sacco, Capitan Parrillo, Samuele Moretti, regular season, Juvi Cremona, PalaEmpedocle.

Nella frenetica corsa verso la salvezza, si gioca l’lutima sfida della regular season di Serie A2 Old Wild West prima fase ad orologio, e la Moncada Energy Agrigento sarà impegnata questa sera alle 18 contro la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. La sfida si gioca al Palazzetto dello Sport Ferentino. Il coach Marco Calvani, in una dichiarazione pre-partita, ha sottolineato l’importanza di questa sfida, non solo come scontro diretto, ma anche per ottenere punti cruciali in classifica “Vincere ci permetterebbe un ipotetico miglior piazzamento all’inizio della fase a orologio quindi è una partita assolutamente decisiva. Ci permetterà di avere delle risposte dopo le ultime 4 partite sotto la mia gestione soprattutto dopo l’ultima. Latina viene da una vittoria con Vigevano ed un’ottima prestazione contro Treviglio e quindi è in ottima forma, noi dobbiamo invece confermare quanto di buono fatto nell’ultima partita.” – Ha detto Marco Calvani. L’Energy Fortitudo Agrigento, reduce da una vittoria casalinga con la Juvi Cremona, si presenta come una squadra esperta e fisica, guidata da Calvani dopo il cambio di guida tecnica. Il coach è fiducioso, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime partite sotto la sua gestione. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, in ottima forma dopo la vittoria con Vigevano e un’ottima prestazione contro Treviglio, si prepara a sfidare Agrigento. Il coach Sacco guiderà la sua squadra in formazione rimaneggiata, con le assenze di Capitan Parrillo e Samuele Moretti, quest’ultimo infortunato al piede durante il match a Treviglio. Entrambe le squadre si giocano due punti preziosi, con Latina desiderosa di riscattare la sconfitta all’andata al PalaEmpedocle con il risultato di 88-77. La partita promette di essere avvincente e ricca di motivazioni, con il Palazzetto dello Sport di Ferentino che sarà scenario di una sfida decisiva.