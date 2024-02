Esperienza unica a villa Mimma: Roberta Carlisi e Salvatore Lana, Connubio Perfetto tra Sapori Orientali e Vini Siciliani

In cucina, un vero artista è capace di accostare sapientemente la tradizione orientale a quella mediterranea, creando una sinfonia di sapori che affascina il palato. Le spezie e le aromatizzazioni della cucina orientale, spesso inafferrabili, trovano un compagno ideale nel vino quando si tratta di accompagnare il sushi. La regola aurea degli accoppiamenti regionali si dimostra ancora una volta vincente, dando vita a un’esperienza culinaria senza precedenti.

Il duo dinamico composto dagli chef Roberta Carlisi e Salvatore Lana ha lavorato in tandem per creare un menu straordinario, mentre la selezione dei vini è stata curata dai sommelier coordinati dal delegato provinciale di Agrigento e Caltanissetta, Calogero Trupia. Tra gli illustri ospiti presenti, spiccavano il presidente regionale dei sommelier, Francesco Baldacchino, e Dino Bartolomeo, esperto di vino e rappresentante delle cantine Firriato.

L’evento straordinario, intitolato “Il vino tra sushi e cruditè – sublime esperienza tra i crudi siciliani, il sushi e il vino,” ha avuto luogo il 2 febbraio presso Villa Mima, Contrada Fegotto, AG, pochi giorni dopo la presentazione della Guida ai Vini di Sicilia 2024.

Il menu proposto è stato una vera e propria sinfonia di sapori, che ha abbracciato la freschezza dei crudi siciliani e la raffinatezza del sushi. L’amuse-bouche è iniziato con un Pokè esotico con salmone, avocado e gamberi, seguito da una serie di delizie tra cui Suzuki roll, Tartare di spigola su crema di piselli e avocado, Sashimi di Ombrina marinata con vellutata di carote, rucola e frutti rossi, eccezionale la millefoglie di tonno con caprino e molti altri.

La degustazione è stata guidata dalla regola d’oro degli accoppiamenti regionali, che ha portato a una scelta mirata dei vini. Per contrastare le durezze, è stato consigliato un vino vivace, mentre la ruvidità del vino ha bilanciato la morbidezza delle preparazioni. La succulenza è stata asciugata con l’alcolicità, e l’effervescenza ha accentuato la sapidità, creando un’armonia di sapori senza pari.

I vini selezionati hanno elevato l’esperienza culinaria, creando una sinergia perfetta tra i sapori orientali e i pregiati vini siciliani. Che fosse una serata di sushi o una cena gourmet, l’importanza di un abbinamento curato non può essere sottovalutata. La cucina è un’arte, e la giusta combinazione di vino può trasformare un pasto in un’esperienza indimenticabile.

Guida ai Pairing Perfetti per Valorizzare i Sapori Orientali con i Vini Siciliani

Il menù dell’evento ha proposto una sinfonia di sapori che ha abbracciato sia la freschezza dei crudi siciliani che la raffinatezza del sushi. Ecco un’anteprima delle prelibatezze offerte:

Amouse Bouche:

Pokè con salmone, avocado e gamberi

L’Orata, la Spigola e l’Ombrina

Suzuki roll (orata, carota, avocado, maionese piccante e mandorle tostate)

Tartare di spigola su crema di piselli e avocado

Sashimi di Ombrina marinata con vellutata di carote, rucola e frutti rossi

La Ricciola, il pesce Spada e la Cernia Gunkan (ricciola, maionese all’avocado e uova di trota)

Sashimi di spada con gel di melagrana e bufala affumicata

Battuto di cernia con patata viola ed emulsione di ricci

La trilogia di Salmone

Mango roll (salmone, philadelphia, avocado e mango)

Sashimi di salmone con gel di arancia, finocchio croccante e maionese ai mirtilli

Tartare di salmone su vellutata di pomodoro crudo e olive verdi

Il tris di Tonno

Lime tuna roll (tonno, avocado, maionese al lime e uova allo yuzu)

Sashimi di tonno affumicato al tè nero su misticanza e olio al frutto della passione

Millefoglie di tonno con caprino, patata e salsa al cipollotto

Il rosso, il Viola e il Bianco del Mediterraneo Flame roll (gambero rosso, maionese all’arancia e uova di lompo)

Burrata con tartare di gambero viola e finger lime

Mojito di gambero bianco

Dessert:

Composta di frutte con corretto al limone e cheesecake di frutti di bosco.

Ma cosa bere durante un pasto così ricco e variegato? La regola d’oro degli accoppiamenti regionali ha guidato la scelta dei vini:

Abbinamento per Contrapposizione: Sapidità: Vivi per smorzare le durezze Morbidità: Ruvidità del vino Succulenza: Asciugare con alcolicità Effervescenza: Sapidità (salivazione)

Abbinamento per Concordanza: Aromaticità: Intensità gustativa e olfattiva Struttura: Persistenza e dolcezza conciliate



I vini selezionati hanno esaltato l’esperienza culinaria, creando una sinergia perfetta tra i sapori orientali e i pregiati vini siciliani. Che sia una serata di sushi o una cena gourmet, l’importanza di un abbinamento pensato con cura non può essere sottovalutata. La cucina è un’arte, e la giusta combinazione di vino può trasformare un pasto in un’esperienza indimenticabile.