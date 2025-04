La stagione balneare 2025 avrà inizio il prossimo primo maggio e terminerà il 31 ottobre. L’Anci Sicilia ha segnalato i tratti di mare e di costa ricadenti nel territorio di Agrigento individuati e classificati come “non adibiti alla balneazione”. E il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha emesso un’ordinanza con il divieto di balneazione per la stagione 2025 nei seguenti tratti di mare e di costa:

A) Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento:

1. Foce Fiume Akragas, 200 mentri a destra – 300 metri a sinistra;

2. Foce Fiume Naro, 200 metri a destra – 200 metri a sinistra.

B)Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri Motivi (aree portuali, Industriali):

1. Porticciolo di San Leone.

C) Tratti di mare e di costa Temporaneamente non Balneabili per inquinamento:

1. Mare Nostrum – condotta premente: lunghezza tratto di mare 250 metri.

D) Tratti di mare e di costa interessati da immissioni (fiumi depuratori valloni):

1. Foce Fiume Akragas, 200 metri a destra – 300 metri a sinistra;

2. Foce Fiume Naro: 200 metri a destra – 200 metri a sinistra.

E) Tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione per Ordinanze emesse per motivi di sicurezza:

1. Costone località Caos;

2. Località Drasy;

3. Loc. Ex Oceano Mare – San Leone;

4. Spiaggia località le Dune lunghezza tratto di mare 153 metri.

