Ha accusato un improvviso malore, mentre era impegnato in una battuta di pesca, che non gli ha lasciato scampo. Un 52enne, di nazionalità tunisina, regolarmente presente in Italia, è morto la notte scorsa mentre era su un peschereccio a circa 30 miglia dalla costa di Porto Empedocle. Inutili i tentativi di soccorso da parte dell’equipaggio, prima, e di personale sanitario del 118 giunti sul posto, seguendo le coordinate indicate, grazie alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Il cadavere è stato portato sulla banchina del porto empedoclino. Il medico legale ha eseguito l’ispezione cadaverica che ha confermato il decesso dell’uomo per cause naturali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp