Tanta paura e apprensione per una pensionata ultraottantenne di Canicattì avvicinata da due malviventi a bordo di uno scooter, che dopo averla strattonata, le hanno scippato la borsa. L’anziana, caduta a terra, è finita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”. I medici in servizio, dopo le cure necessarie, hanno disposto il ricovero. Teatro dell’episodio la via Galieo Galilei. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, mentre in quei momenti la zona era pressoché deserta. Quasi sicuramente i balordi hanno scelto con cura la vittima.

Si sarebbero appostati senza farsi notare, poi quando è sopraggiunta la malcapitata, che stava percorrendo il tracciato da sola per far ritorno a casa, hanno deciso di colpire. L’hanno sorpresa alle spalle e con una mossa fulminea le hanno “strappato” la borsa dalle mani. Arraffato l’accessorio si sono dileguati, allontanandosi velocemente. All’interno c’erano alcune decine di euro, documenti, telefonino, le chiavi di casa ed altri effetti personali. Ad accorrere al presidio ospedaliero, dopo aver ricevuto la segnalazione dei sanitari, sono stati i carabinieri che si stanno occupando delle indagini per cercare di identificare i due delinquenti.

