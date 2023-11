L’eccezionale ristorante La Madia di Licata (AG), sotto la guida esperta dello chef Pino Cuttaia, si conferma tra le eccellenze culinarie italiane nella 69ª edizione della Guida Michelin, mantenendo con fierezza le sue due preziose Stelle Michelin.

Lo chef Pino Cuttaia, mente e cuore di questa esperienza culinaria, esprime la sua gioia e gratitudine: «Ogni volta è un’emozione unica, come se fosse la prima. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante ma anche un punto di partenza per un percorso costante di miglioramento e innovazione. Desidero ringraziare la mia compagna di viaggio nel gusto, mia moglie Loredana, che con passione e dedizione condivide con me questa straordinaria esperienza. Un ringraziamento speciale va alla brigata e a tutti coloro che, giorno dopo giorno, lavorano con impegno per rendere straordinaria una cucina che affonda le sue radici nella tradizione e nei valori umani. Non posso dimenticare di ringraziare i nostri clienti, che continuano a sostenere e apprezzare La Madia».

La conferma delle due stelle Michelin per La Madia conferma il suo impegno costante nel regalare ai suoi ospiti esperienze gastronomiche uniche e di altissimo livello, mantenendo una ristorazione che si fonda su una profonda connessione con le radici della tradizione e l’innovazione continua.

Un riconoscimento importante che conferma il costante impegno e la maestria culinaria di Pino Cuttaia e del suo team, continuando a ispirare gli amanti del gusto e a sorprendere con la creatività e la passione che animano La Madia, un luogo dove l’eccellenza culinaria si fonde con l’autenticità della tradizione.

La redazione del nostro giornale si unisce nell’esprimere le più sentite congratulazioni a La Madia e allo chef Pino Cuttaia per il mantenimento delle due stelle Michelin, riconoscimento di una qualità e dedizione costante che hanno reso questa realtà un faro della gastronomia italiana.

Le due stelle Michelin confermate per La Madia e il talento di Pino Cuttaia sono una luce di eccellenza nel nostro territorio. I miei più sentiti complimenti a loro, motivi di ispirazione e orgoglio per la nostra comunità! 🌟🌟 #LaMadia #PinoCuttaia #EccellenzaTerritoriale