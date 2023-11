Due condanne e un’assoluzione al processo scaturito dopo un rifornimento di droga fatto a Palermo da parte di quattro giovani. La polizia li aveva fermati, poco prima che si immettessero in autostrada, e arrestati dopo avere trovato un carico di 150 grammi di hashish. Il giudice monocratico del Tribunale di Palermo Alessia Lupo ha inflitto 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno a Sabrina D’Aloisi e Carmelo Di Maria, entrambi venticinquenni, rispettivamente di Palermo e Agrigento.

Assoluzione per non avere commesso il fatto per il ventiduenne Samuel Pio Donzì. Il quarto indagato, un minorenne, residente nella frazione di Villaseta, almeno per il momento, non è finito a processo. I quattro giovanissimi, il 2 marzo del 2021, erano stati fermati dagli agenti del Commissariato di Brancaccio. Il controllo ha consentito di trovare un panetto e mezzo di hashish.

Il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione ciascuno. I difensori (Donzì è stato assistito dall’avvocato Fabio Inglima Modica) hanno replicato sostenendo, nel caso di Donzì e Di Maria, che fossero del tutto inconsapevoli del trasporto della droga e, per la donna, che non vi fosse prova della finalità di spaccio.