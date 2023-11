Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina in contrada Mosella ad Agrigento. A scontrarsi una Jeep condotta da un 65enne di Agrigento e una Fiat Panda con alla guida una 40enne di Favara. I due conducenti hanno riportato traumi non gravi. Sul posto, per i rilievi e per gestire la viabilità, sono intervenuti gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia municipale e gli agenti della polizia stradale.