Torna Ellenic Music Festival, la manifestazione che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti musicali più autorevoli del Sud Italia, capace di mettere in dialogo la musica contemporanea con uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale mondiale: il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L’edizione 2026 si svolgerà nuovamente al Teatro Panoramica dei Templi in due serate, sabato 22 agosto e domenica 23 agosto, confermando la vocazione internazionale del festival e la sua identità artistica, costruita negli anni attraverso una programmazione che unisce ricerca, qualità e contaminazione tra generi musicali.

Ad inaugurare il festival, sabato 22 agosto, saranno Niccolò Fabi, tra i più raffinati cantautori italiani, Gaia Banfi, una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena indipendente, ed IoFortuato il progetto musicale solista di Fabrizio Fortunato che aprirà la serata. Domenica 23 agosto sarà invece dedicata all’elettronica internazionale con il live-set dei Digitalism e l’attesissimo dj set dei Röyksopp, storico duo norvegese protagonista delle principali scene

elettroniche mondiali: serata, quella di domenica, che sarà aperta dal djset di Angelo Crazyone.

Ad accompagnare entrambe le serate sarà il DJ resident Fabio Nirta, figura di riferimento della club culture italiana, che accompagnerà il pubblico con una selezione musicale pensata per valorizzare l’atmosfera unica del festival. Nato con l’obiettivo di portare in Sicilia alcune delle più importante realtà della musica contemporanea, Ellenic Music Festival ha costruito negli anni un’identità riconoscibile a livello nazionale, ospitando artisti come Mogwai, Editors, The Notwist, Cristian Loffler, Planet Funk, Vitalic, Rival Consoles, Fujiya & Miyagi, Colapesce e molti altri, contribuendo a consolidare Agrigento tra le destinazioni culturali dell’estate italiana.

La forza del fes5val risiede nella sua capacità di trasformare un concerto in un’esperienza immersiva, dove il valore artistico delle performance incontra la straordinaria bellezza della Valle dei Templi. Un progetto che negli anni ha saputo attrarre pubblico da tutta Italia e dall’estero, generando importanti ricadute in termini di promozione turistica e valorizzazione del territorio. Ellenic Music Fes5val rappresenta oggi un modello di produzione culturale che investe sulla qualità della proposta artistica e sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico siciliano, confermando Agrigento come luogo di incontro tra storia, contemporaneità e innovazione musicale.

PROGRAMMA.

Sabato 22 agosto 2026: IoFortunato, Gaia Banfi, Niccolò Fabi.

Domenica 23 agosto 2026: Angelo Crazyone, Digitalism, Röyksopp, Fabio Nirta (DJ Resident).

ELLENIC Music Fes9val 2026, 22-23 agosto 2026, Teatro Panoramica dei Templi

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