Non è solo musica, nonostante i nomi di artisti di chiara fama internazionale. Ma è valorizzazione e crescita del territorio. Con tantissime persone che giungeranno nella Città dei Templi da tutta Italia, con prenotazioni nelle strutture ricettive del centro città e delle aree limitrofe e visite alla Valle dei Templi, Scala dei Turchi, Punta Bianca e altri luoghi simbolo del patrimonio paesaggistico e culturale della nostra terra. Momentum, dunque, diventa un’occasione concreta per favorire la fruizione nel territorio contribuendo alla crescita dell’indotto turistico e alla promozione delle eccellenze locali. L’appuntamento è per il prossimo 21 agosto, alla Cava – Teatro dell’Efebo.

E la scelta del luogo non è fatta a caso ma risponde alla volontà di valorizzare un sito che custodisce memoria storica e identità locale. Perché l’incontro tra un luogo di grande suggestione e un pubblico eterogeneo contribuisce, senza alcun dubbio, a rafforzare il legame tra Agrigento e le nuove forme di turismo culturale ed esperienziale. La Cava – Teatro dell’Efebo racconta un pezzo della nostra storia. È uno spazio che porta con sé la stratificazione del tempo. Far risuonare qui la musica contemporanea significa creare un ponte tra passato e futuro, tra la forza della terra e la vibrazione della notte.

“L’obiettivo principale di Momentum è promuovere Agrigento e le sue eccellenze – dichiarano Mirko e Andrea Franco, ideatori e organizzatori di Momentum – Stiamo registrando un afflusso significativo di visitatori che soggiorneranno nelle strutture locali, frequenteranno i ristoranti e visiteranno i principali siti culturali e naturalistici dell’Agrigentino. Il Teatro dell’Efebo rappresenta un luogo ideale per raccontare il territorio e per accogliere un pubblico che sta dimostrando grande interesse verso la nostra città”.

Nel corso della serata si esibiranno Ntvt, Pepito e Theaunt, artisti agrigentini che rappresentano la nuova creatività del territorio. Saranno presenti anche Ornella P, proveniente da Palermo, e il duo pugliese Picca & Mars. L’evento vedrà inoltre la partecipazione di Maz, producer brasiliano di rilievo internazionale, la cui presenza contribuisce ad ampliare la visibilità dell’iniziativa e del territorio che la ospita. L’apertura dei cancelli è prevista alle 20:30. Momentum conferma ancora una volta il ruolo crescente di Agrigento come destinazione culturale e turistica, favorendo la conoscenza del territorio e contribuendo alla sua valorizzazione.

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