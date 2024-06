opo 14 anni Totò Cuffaro torna a votare. L’ex presidente della Regione siciliana e segretario nazionale della Nuova Dc, che ha scontato una condanna a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, dopo l’avvenuta riabilitazione che ha fatto cessare la interdizione dai pubblici uffici può infatti tornare a esercitare il diritto di voto. Cuffaro ha ricevuto la tessera elettorale in vista delle prossime consultazioni di sabato e domenica prossimi per le Europee.