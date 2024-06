Due attività di frutta e verdura in territorio di Agrigento sono stati presi di mira, nell’arco di una decina di giorni e durante le ore notturne, da ignoti malviventi. E in entrambi i casi i furti sono falliti grazie ai sistemi d’allarme. Prima era successo in via Manzoni, l’altra notte in via via 25 Aprile. Ad agire sarebbero stati almeno due malviventi. Dopo avere forzato una finestra, sono penetrati nei locali, ma prima ancora di muovere altri passi è scattato l’impianto antifurto.

I banditi, spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine, si sono dileguati velocemente senza prendere nulla. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri. Della banda di ladri, però, nessuna traccia. Ha avuto tutto il tempo di guadagnare una via di fuga. Il commerciante, un quarantenne agrigentino, ha presentato la denuncia. Non ci sono certezze investigative, ma non è escluso che ad agire sia stata la stessa “mano criminale”.