Agrigento onora il campionato fino alla fine: in una sfida tra retrocesse, si impone 81-77 in terra laziale.

Già sicure della retrocessione in B, Agrigento e Latina danno vita a un match divertente, vinto in trasferta dalla Moncada. Agrigento era avanti all’intervallo lungo prima di subire un parziale di 24-11 nel terzo periodo. Decisivo il 14-23 negli ultimi 10’ della Moncada, guidata dai 28 punti dell’americano Cohill. Questo finale di stagione continua a far pensare che, quando gioca libero dagli schemi e senza la pressione del risultato, Cohill esprime il meglio di sé, rappresentando uno dei veri rimpianti di questa stagione. Per Latina, il top scorer è Cicchetti con 12 punti. Intanto, si salvano Cento e Nardó.