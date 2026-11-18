I due ex sindaci tornano nel dibattito in vista delle amministrative del 2027, ma al momento non ci sono candidature ufficiali. Salvo Iacono ha già annunciato la sua discesa in campo, mentre resta da capire cosa farà Calogero Martello.

PORTO EMPEDOCLE – Due ex sindaci tornano nei ragionamenti della politica empedoclina in vista delle prossime elezioni amministrative. A pochi mesi dal voto, previsto nella primavera del 2027, circolano con sempre maggiore insistenza i nomi di Lillo Firetto e Orazio Guarraci.

Per entrambi si tratterebbe di un ritorno alla guida della città. Firetto ha amministrato Porto Empedocle dal 2006 al 2015, prima di diventare sindaco di Agrigento. Guarraci è stato invece primo cittadino dal 1996 al 2001.

Il nome di Lillo Firetto è tra quelli maggiormente accreditati nel dibattito politico di queste settimane. L’ex sindaco non ha annunciato alcuna candidatura, ma la sua lunga esperienza amministrativa e il legame mantenuto con Porto Empedocle alimentano le indiscrezioni su un possibile ritorno in campo.

Tra i nomi che vengono indicati c’è anche quello di Orazio Guarraci. Anche in questo caso, però, al momento non risultano annunci ufficiali e il suo resta uno dei possibili scenari attorno ai quali si muove il confronto politico.

Una candidatura certa, invece, c’è già. È quella di Salvo Iacono, che il 2 novembre ha annunciato la propria discesa in campo con un progetto civico. Ingegnere, con una lunga esperienza nella pubblica amministrazione regionale, Iacono aveva già partecipato alle amministrative del 2021, arrivando al ballottaggio contro Calogero Martello.

Ed è proprio il futuro politico del sindaco uscente una delle principali incognite. Martello ha aderito il 10 novembre a Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, determinando una frattura con Forza Italia. Nei giorni precedenti anche l’MPA aveva ritirato il proprio sostegno all’amministrazione.

Le difficoltà politiche della maggioranza si sono manifestate anche con le dimissioni della vicesindaca Marilù Caci, alla quale è subentrato Giuseppe Picone.

Resta quindi da capire se Martello tenterà la strada della ricandidatura e con quale schieramento, oppure se i nuovi equilibri politici porteranno alla costruzione di altre candidature.

Sullo sfondo c’è la pesante situazione finanziaria del Comune. Il disavanzo, superiore ai 27 milioni di euro, sarà inevitabilmente uno dei temi sui quali dovranno confrontarsi candidati e coalizioni.

A Porto Empedocle, dunque, il quadro è ancora aperto. Iacono è già in campo, Firetto e Guarraci restano per ora nel campo delle ipotesi e sul futuro di Martello non ci sono ancora certezze. Le prossime settimane serviranno a capire quali indiscrezioni diventeranno candidature e, soprattutto, quali alleanze si formeranno in vista del voto del 2027.

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