È stato condannato a sei mesi di reclusione un 62enne di Realmonte finito a processo con l’accusa di minaccia aggravata e lesioni personali nei confronti della nuora e del consuocero. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta. La vicenda risale all’estate del 2024. Secondo quanto ricostruito nel corso del dibattimento, l’uomo, sospettando che la moglie del figlio defunto avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale, si era presentato sotto l’abitazione della donna in preda alla rabbia.

Dopo aver affrontato il consuocero con gravi intimidazioni, «Prima uccido tua figlia e poi sparo in testa a te», il 62enne si era scagliato contro la nuora, minacciandola di morte, afferrandola per i capelli e spingendole il volto. Nell’aggressione la donna aveva riportato un trauma al collo giudicato guaribile in dieci giorni. L’imputato era difeso dall’avvocato Silvio Miceli, mentre le persone offese si erano costituite parte civile con l’assistenza degli avvocati Sabrina Lattuca e Gianfranco Pilato.

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