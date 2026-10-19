Elezioni politiche, cosa cambia per Agrigento: preferenze, candidati e sfida tra province
La nuova legge elettorale potrebbe cambiare gli equilibri politici anche nell’Agrigentino. Il ritorno delle preferenze rafforzerebbe il peso dei candidati sul territorio, mentre la competizione per conquistare un seggio coinvolgerebbe anche Trapani e Caltanissetta. Ecco cosa devono sapere gli elettori.
AGRIGENTO – Non soltanto scegliere un partito, ma anche decidere quali candidati mandare in Parlamento. È questo il cambiamento più significativo per gli elettori agrigentini previsto dal sistema elettorale descritto nella legge n. 180 del 9 ottobre 2026. Una riforma che, se confermata nei suoi contenuti, modificherebbe il rapporto tra cittadini, partiti e candidati, riportando al centro della competizione politica il consenso personale.
Per Agrigento la novità avrebbe un significato particolare. La provincia, infatti, non eleggerebbe i propri rappresentanti in un collegio esclusivamente agrigentino, ma parteciperebbe a una competizione territoriale più ampia, nella quale i candidati locali dovrebbero confrontarsi anche con quelli delle province vicine.
Come si voterebbe alla Camera e al Senato
Secondo il meccanismo descritto dalla riforma, ogni elettore riceverebbe due schede, una per la Camera dei deputati e una per il Senato. Su ciascuna potrebbe scegliere una lista, barrandone il simbolo, e indicare fino a tre preferenze tra i candidati della stessa lista, con esclusione del capolista.
Le preferenze multiple dovrebbero rispettare le regole sull’alternanza di genere. Chi decidesse di non indicare alcun candidato esprimerebbe comunque un voto valido per la lista.
La conseguenza politica sarebbe rilevante: accanto al consenso raccolto dai partiti diventerebbe determinante anche quello ottenuto personalmente dai candidati.
Agrigento in competizione con Trapani e Caltanissetta
Per la Camera, il collegio plurinominale indicato è Sicilia 1–02, comprendente Agrigento, Trapani e Caltanissetta, con l’esclusione del Comune di Niscemi, assegnato alla circoscrizione Sicilia 2.
Questo significa che i candidati agrigentini non competerebbero soltanto tra loro, ma anche con quelli delle altre province presenti nello stesso collegio.
Un candidato di Agrigento, per conquistare un seggio attraverso le preferenze, dovrebbe ottenere un risultato competitivo rispetto agli altri candidati della propria lista. Il consenso raccolto nel capoluogo e nei Comuni della provincia potrebbe non essere sufficiente senza una capacità di attrarre voti anche nel resto del collegio.
Per il Senato, il riferimento territoriale indicato è il collegio Sicilia–P01, secondo la delimitazione prevista dal decreto legislativo n. 177 del 2020.
Il ritorno delle preferenze cambia le strategie dei partiti
La possibilità di indicare direttamente i candidati modificherebbe anche il modo di organizzare le campagne elettorali. I partiti dovrebbero prestare maggiore attenzione al radicamento territoriale, alla riconoscibilità dei candidati e alla capacità di raccogliere consenso personale.
Ad Agrigento questo potrebbe favorire amministratori locali, esponenti politici già conosciuti e personalità capaci di costruire una rete di consensi nei diversi Comuni della provincia.
Allo stesso tempo, però, aumenterebbe la competizione interna alle liste. Due candidati dello stesso partito, uno agrigentino e uno trapanese, potrebbero trovarsi a contendersi il medesimo seggio.
Un elemento da non sottovalutare sarebbe il ruolo dei capilista, che, secondo il sistema descritto, continuerebbero a beneficiare di una posizione distinta rispetto ai candidati sottoposti al voto di preferenza.
Il premio nazionale: cosa significa per Agrigento
La riforma descritta prevede anche un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, subordinato al raggiungimento di precise condizioni nazionali.
Il premio scatterebbe soltanto se la stessa lista o coalizione risultasse la più votata in entrambe le Camere e ottenesse almeno il 42% dei voti validi in ciascuna.
Per Agrigento questo non significherebbe ricevere automaticamente un numero maggiore di parlamentari. Il premio opererebbe a livello nazionale, influenzando successivamente la distribuzione dei seggi secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Di conseguenza, anche i voti raccolti nella provincia agrigentina contribuirebbero alla forza nazionale delle liste e delle coalizioni, senza però garantire direttamente un seggio al territorio.
Una nuova sfida per la rappresentanza agrigentina
Il vero interrogativo riguarda la capacità della provincia di Agrigento di esprimere propri rappresentanti in Parlamento. Il ritorno delle preferenze potrebbe offrire maggiori opportunità ai candidati radicati sul territorio, ma non garantirebbe automaticamente una rappresentanza agrigentina.
Molto dipenderebbe dalle scelte dei partiti, dalla posizione dei capilista, dal numero di seggi conquistati dalle singole formazioni politiche e dalla distribuzione delle preferenze.
La nuova legge potrebbe quindi aprire una stagione di maggiore competizione tra candidati, nella quale il consenso personale tornerebbe ad avere un peso decisivo. Per Agrigento, la sfida sarebbe duplice: contribuire al risultato nazionale dei partiti e riuscire a trasformare i voti raccolti nel territorio in una rappresentanza parlamentare effettiva.
La differenza, in definitiva, sarebbe questa: gli agrigentini potrebbero tornare a scegliere direttamente i candidati, ma per eleggerli dovrebbero fare i conti anche con il peso elettorale delle province vicine.
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