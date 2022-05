Elezioni amministrative in 10 Comuni: tutti i candidati a sindaco

Sono dieci i Comuni agrigentini interessati al voto per le elezioni amministrative del 12 giugno. Oggi sono state presentate le liste.

A Sciacca per il Sindaco sarà corsa a tre: Matteo Mangiacavallo, Ignazio Messina e Fabio Termine.

A Palma di Montechiaro sono due i candidati a primo cittadino, l’uscente Stefano Castellino, e Salvatore Manganello.

Ad Aragona sfida a due per il primo cittadino, Dino Buscemi sfiderà l’uscente Giuseppe Pendolino.

A Comitini sono due i candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino, Gerlando Cuffaro e Luigi Nigrelli.

A Cattolica Eraclea sarà sfida a due per il Sindaco tra l’uscente Santino Borsellino, e lo sfidante Paolo Enzo Cammalleri.

A Bivona sfida a due tra il sindaco uscente Milko Cinà, e Carola Calafiore.

A Lampedusa e Linosa sono due i candidati a Sindaco, Filippo Mannino, e l’uscente Totò Martello.

A Santa Margherita Belìce sono due i candidati a Sindaco, Giacomo Abruzzo, e Gaspare Viola.

A Villafranca Sicula sono due i candidati a primo cittadino Domenico Balsamo, e Gaetano Bruccoleri.

Campobello di Licata:

(IN AGGIORNAMENTO)