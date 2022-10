Elezioni amministrative a Sciacca, il Tar Palermo si pronuncerà il prossimo 9 novembre sul ricorso di Ignazio Messina e su quello incidentale proposto dagli assessori della giunta Termine.Come è noto all’esito dell’ultima tornata elettorale per l’elezione dell’amministrazione comunale di Sciacca del giugno scorso, il candidato alla carica di sindaco non eletto – Ignazio Messina – ha proposto un ricorso giurisdizionale, innanzi il TAR Palermo, contestando presunte irregolarità delle operazioni elettorali e chiedendo la correzione del risultato elettorale e l’accertamento della propria vittoria al primo turno. Il sindaco di Sciacca Fabio Termine si è costituito in giudizio, affidando la propria difesa agli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Impiduglia e depositando apposita memoria volta a rilevare “l’inammissibilità del ricorso stante la sua natura esplorativa, nonchè a confutare, punto per punto, le motivazioni contenute nel ricorso proposto dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio”. Inoltre, anche l’intera squadra assessoriale è intervenuta in giudizio a sostegno del sindaco Termine, proponendo ricorso incidentale sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino,Marino, e Impiduglia. In particolare, a mezzo del ricorso incidentale proposto dagli Assessori saccensi, gli avvocati Rubino,Impiduglia e Marino hanno dedotto che “al Sindaco Termine sarebbero stati, illegittimamente, annullati ben 16 voti”.

E, in vista della ormai prossima udienza del 9 novembre prossimo, i legali Rubino, Marino e Impiduglia hanno depositato agli atti del giudizio una nuova memoria difensiva, con la quale hanno ulteriormente replicato agli scritti depositati nelle more in giudizio dalla difesa di Ignazio Messina. La parola adesso passa al Collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dove il prossimo 9 novembre si celebrerà l’udienza di discussione dei ricorsi proposti dalle parti.