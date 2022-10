Bare in attesa di sepoltura a Piano Gatta, il sindaco: “Pronti 96 loculi”

200 bare in attesa di sepoltura definitiva, 115 delle quali ammassate in un magazzino. Un contesto di inaccettabile degrado e abbandono nel cimitero comunale di Piano Gatta. Da tempo si è in attesa dei nuovi loculi. E’ tanta la rabbia delle famiglie dei defunti che da tempo attendono di dare una degna sepoltura ai propri cari. Adesso la giunta comunale di Agrigento dice di essere pronta ad assegnare 96 loculi di nuova costruzione. “Sono stati ultimati e collaudati 96 loculi nel Cimitero di Piano Gatta- dicono il sindaco, Franco Miccichè e l’assessore, Giovanni Vaccaro- già presi in carico dall’Ufficio dei Servizi Cimiteriali, e si può quindi provvedere alla tumulazione di 96 salme delle 115 giacenti nel deposito al 25 ottobre scorso. Sono in fase di completamento ulteriori 72 loculi dove verranno tumulate prioritariamente tutte le rimanenti salme giacenti in deposito.” A partire dal 7 novembre prossimo, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Lo Presti, provvederà a convocare gli interessati per le azioni propedeutiche alla stipula dei contratti. “Ho deciso di dare priorità alle salme giacenti in deposito – dice il primo cittadino- per scongiurare irreparabili problemi di carattere igienico sanitari, dando successiva priorità alle salme tumulate in cappelle e tombe requisite precedentemente con ordinanza sindacale. Nel contempo ho fornito al Dirigente del settore VI atto di indirizzo al fine di predisporre la realizzazione di ulteriori nuovi loculi per soddisfare la crescente domanda concessoria.”