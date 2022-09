Elezioni, al comune di Agrigento arrivate le schede elettorali

‏Al comune di Agrigento, blindate dalla polizia locale, sono arrivate le schede elettorali per elezioni del 25 settembre prossimo. Un appuntamento segna una data storica per la Repubblica, perché per la prima volta potranno partecipare per il Senato tutte le persone dai 18 anni in su, mentre fino a oggi questo diritto era concesso solo al compimento del venticinquesimo anno di età. Inoltre queste elezioni determineranno un nuovo parlamento ridotto, composto solo da 600 rappresentanti. Fino a domenica 25 settembre gli uffici comunali resteranno aperti, dalle 9 alle 19, per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale, nel caso in cui non l’avessero ricevuta, o per l’eventuale rilascio del duplicato, nel caso in cui sia stata smarrita o diventata inservibile. In Sicilia si voterà anche per le regionali. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione. Nella lista provinciale di Agrigento vengono eletti 6 deputati.