Nell’ultimo sabato trascorso in ordine di tempo, è tornato in centro cittadino, ad Agrigento, il servizio di contrasto alla mala movida, coordinato da Prefettura e Questura, per l’intera stagione estiva spostato a San Leone. Quasi tutto è filato liscio ad eccezione del parcheggio “selvaggio”, con decine di auto lasciate dove non dovrebbero proprio stare. Gli agenti della polizia municipale, tra piazza Aldo Moro, l’area attorno a Porta di Ponte, via Pirandello, piazza Marconi, via Acrone e via Empedocle, hanno elevato ben 50 contravvenzioni per divieto di sosta. Un copione che si ripete da anni ed ancora oggi una parte del popolo della notte continua ad infischiarsene dei cartelli stradali, della segnaletica e dei posti riservati ai disabili.