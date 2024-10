Serata thriller al PalaMoncada, che ha regalato agli spettatori una partita ricca di emozioni. La Fortitudo Agrigento è stata impegnata in una sfida ad alta tensione contro Imola, riuscendo a spuntarla per un solo punto, 70-69. Piccone e Caiazza i migliri realizzatori per Agrigento con 14 punti a testa. Per gli ospiti il migliore è Klanjscek con 14 punti. Il primo quarto ha visto Agrigento partire forte, chiudendo in vantaggio nonostante qualche errore offensivo. Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato nel secondo quarto, con Imola che ha preso ritmo e piazzato canestri pesanti, ribaltando la situazione e chiudendo la prima metà di gara avanti 38-33. In quel momento, il coach dei padroni di casa, Quilici, è stato costretto a richiamare i suoi in panchina con un timeout per riorganizzare le idee e fermare l’emorragia. La reazione di Agrigento non si è fatta attendere: il terzo quarto è stato segnato da una Fortitudo determinata, che ha trovato in alcuni dei suoi giocatori più esperti i protagonisti della rimonta. Nonostante diverse palle perse da entrambe le parti, il minibreak di 8-2 ha permesso ai biancoazzurri di ribaltare il punteggio, portandosi sul 60-57 e chiudendo il terzo periodo con fiducia. Nel quarto periodo, Imola è rientrata in partita, costringendo Agrigento a un finale all’ultimo respiro. La Fortitudo ha chiuso il match con un solo punto di vantaggio, regalando ai tifosi una vittoria preziosa. Ma per Quilici c’è ancora tanto da lavorare: domenica si torna in campo al PalaMoncada, con palla a due alle 18 contro Desio.

Moncada Energy Agrigento – UP Andrea Costa Imola 70-69 (17-14, 16-24, 19-17, 18-14)

Moncada Energy Agrigento: Emanuele Caiazza 14 (2/4, 3/4), Fabrizio Piccone 14 (2/4, 3/7), Albano Chiarastella 10 (2/4, 2/6), Giulio Martini 10 (5/7, 0/0), Alessandro Scarponi 9 (3/7, 1/3), Samuele Miccoli 7 (2/3, 1/1), Nicolas Morici 2 (1/2, 0/3), Robert Disibio 2 (1/2, 0/2), Dennis Erhaghewu 2 (1/1, 0/1), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Riccardo Rizzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 2 / 3 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Albano Chiarastella 8) – Assist: 17 (Albano Chiarastella 6)

UP Andrea Costa Imola: Maks Klanjscek 14 (1/2, 3/5), Marco Restelli 11 (1/2, 3/10), Luca Toniato 10 (2/7, 2/8), Vittorio Zedda 9 (3/4, 1/2), Giacomo Filippini 7 (2/5, 1/2), Gioacchino Chiappelli 6 (3/5, 0/2), Giacomo Sanguinetti 4 (0/1, 1/3), Lucio Martini 4 (2/2, 0/0), Mattia Pavani 4 (1/1, 0/1), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 40 15 + 25 (Gioacchino Chiappelli 15) – Assist: 8 (Giacomo Sanguinetti 4)