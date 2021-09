Elettori al voto in sei comuni agrigentini: ecco tutte le liste e i candidati

SINDACO Giuseppe Infurna

Forza Italia

Francesca Arcadipane, Dalila Bennardo, Antonio Bruccoleri, Antonella Burgio, Paolo Dalli Cardillo, Massimo Di Nica, Giorgia Di Stefano, Loredana Giglia, Angela Maniglia, Maria Nobile, Laura Pom- peo, Miriana Quaranta, Filippo Ranazzo, Elisabet- ta Sanfilippo, Gaetano Sciacca detto Tano, Giu- seppe Sciara, Antonio Sgarito, Giovanni Sicilia, Teresa Terrazzino, Fabrizio Vaccaro, Calogero Morgante

Azzurri per Favara-Noi Per

Maria Argento, Salvatore Arnone detto Ciarl, Ma- ria Cardillo, Vincenzo Chianetta detto Enzo, An- tonio Cipolla, Gaetano Di Caro, Gino Ferraro, Giu

seppina Mignemi detta Giusy, Sara Ottaviano, Ro- setta Puma, Gaetano Russello detta Tania, Gio- vanna Russotto, Ignazio Sorce, Gerlando Stuto, Luigi Sutera Sardo, Rosa Vassallo, Salvatore Ve- neziano Broccia, Antonio Zambito. Onda-Cambiare passo Elisa Alba, Salvatore Baio, Antonio Belluzzo, Paolo Bosco, Fiorella Contino, Gerlando Cassaro, Sal- vatore Crapanzano, Miriam Indelicato, Davide Montalbano, Serafino Costanza, Lucia Di Gloria, Giuseppe Lentini, Federica Fiorenza, Antonio Li- cata, Roberto Geraci, Nunzia Russi, Giovanni Ran- dazzo, Calogero Mandracchia, Rossana Russel- lo. Democrazia Cristiana Antonietta Vita detta Antonella, Gerlando Nobile detto Geometra, Mariana Zambito detta Mannina, Giuseppe Bellavia, Alessandra Pecoraro, Giusep- pe Nobile detto Peppe, Cristina Gargano, Gaspare Castronovo detto Rino, Mariagiovanna Gallà, Gio- vanni Sciumè, Maria Cristina Zambito Marsala, Salvatore Mossuto, Stefania Quaranta, Giuseppe Zambito Marsala, Gaetana Rotondo, Rosario Cu- sumano, Angela Lentini, Antonio Vetro, Antonella Santamaria detta Formica, Alessandro Montalba- no, Anna Costanza detta Terrasi, Bartolomeo Ga- glio, Federica Sciara. Lega Calogero Alaimo, Vincenzo Crapanzano detto En- zo, Rita Palumbo, Giuseppe Lentini, Antonio Sorce, Giuseppe Licata, Antonio Chianetta, Ro- sario Fallea, Paolo Fragapane, Antonino Milioto, Salvatore Civiltà, Fabio Maria, Igor Natali, De- bora Mammo Zagarella, Silvia Argento, Valen- tina Longhitano, Roberta Lucia Crapa, Marian- gela Vaccaro, Anna Barba, Giuseppe Sorren- tino. SINDACO Antonio Palumbo

Partito democratico

Antonio Liotta, Simone Di Paola, Giuseppe Zam- bito Marsala, Salvatore Bellavia, Mariagrazia Ca- cioppo, Maria Carapezza, Roberto Costa, Alberto Crapanzano, Liborio Cuva, Salvatore D’Oro, Ma- riantonietta Infantino, Maria Lia Minio (detta Lia), Ignazio Morello Baganella (detto Giuseppe), Sal- vatore Nicotra, Antonio Pirrera (detto Nino), Ma- ria Assunta Pirrera, Angela Salvaggio, Claudio Sannino, Marianna Veneziano Broccia (detta Ma- ria), Antonio Pecoraro, Lorena Porta, Roberto Bal- do, Carmelo Baio, Danila Bennardo.

L’altra Favara

Calogero Attardo (detto Lillo), Angela Cucchiara, Carmelo Costa, Ilaria Costanza, Pierre Vaccaro, Rossana Pecoraro, Salvatore Di Betta, Carmelina Pullara, Davide Mendolia, Rosa Maria Amato, Emanuele Imbergano, Concetta Agliata, Salvato- re Alba, Danila Baio, Luigi Principato, Giuseppina Cenci, Antonio Mulè, Elena Aleo, Vincenzo Sottile, Carmen Arnone, Gaspare Agliata, Miriam Russel- lo, Raimondo Sutera Sardo, Elisabetta Giglia. Favara per i Beni comuni

Angelo Airò Farulla, Carmela Avenia, Claudia Baio, Luciano Ballarò, Gioacchino Capodici, Ma- ria Casà (detta Mariella), Concetta Castronovo, Amedeo Cavallaro (detto Dino), Maxmilian Cen- tineo(dettoMassimo),PasqualeCucchiara,Ca- logero Di Caro, Giovanni Distefano (detto Giu- seppe), Francesca Galiano, Lorena Infantino, Salvatore Lombardo, Antonio Lupo, Vanessa Mi- celi, Michelangelo Palermo, Rosetta Proietto, Giuseppe Pullara, Ilenia Rinoldo, Antonietta Rus- sello (detta Antonella), Rosario Gabriele Sorce, Annalisa Agrò.