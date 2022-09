Eletalk, dibattito politico organizzato dai giovani per i giovani

Ad Agrigento, domani, 13 settembre, presso al Parco letterario “Luigi Pirandello” si terrà un incontro dedicato alle elezioni regionali del 25 settembre “EleTalk”. L’evento, organizzato dalle numerose associazioni giovanili dell’agrigentino, porta in scena per la prima volta un confronto diretto tra i diversi candidati regionali. Ecco il programma.

Le associazioni AreaZero, Tierra Techo Trabajo, Liberarci e le consulte giovanili di Agrigento, Racalmuto, Grotte, San Biagio Platani e Favara, si sono impegnate nella realizzazione di un talk, di cui possano usufruire tutti i cittadini chiamati a votare giorno 25 settembre. La ratio dell’incontro si concentra nell’avvicinare soprattutto i giovani della provincia di Agrigento ad una tematica che forse fin troppo spesso è lasciata in secondo piano, ma che in realtà segna in maniera diretta il quotidiano di ognuno di noi. I temi del dibattito saranno scelti dalle associazioni giovanili di tutta la provincia di Agrigento.

Tutti i soggetti organizzatori sottolineano la natura apartitica dell’evento, non volendo in alcun modo portare avanti promozioni e/o far propaganda che veda coinvolto alcun partito, movimento o candidato.

L’ingresso è gratuito e libero. Protagonisti del confronto politico saranno i giovani, Paola Antinoro (FDI), Alessandra Fiaccabrino (FI), Giovanni Di Caro (M5S), Michele Catanzaro (PD), Gaetano Cani (De Luca), Decio Terrana (DC) e Fabrizio Di Paola (Azione/Italia Viva), con la presenza anche del sindaco di Favara, Racalmuto, Grotte e Sciacca.

Per qualsiasi domanda, contattare [email protected]