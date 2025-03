La 77ª edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dall’8 al 16 marzo 2025, si inserisce in un contesto di celebrazioni più ampio legato al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025.

Tuttavia, recenti sviluppi hanno sollevato interrogativi riguardo alla gestione finanziaria dell’evento.

Durante un incontro tenutosi al Circolo Pasolini, l’Osservatorio Permanente su Agrigento Capitale della Cultura, composto da diverse associazioni locali, ha espresso perplessità riguardo agli elevati costi previsti per la realizzazione del programma della Sagra del Mandorlo in Fiore. In particolare, è stata evidenziata la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati all’evento. In risposta a queste preoccupazioni, in un comunicato l’Osservatorio fa sapere di voler ottenere informazioni dettagliate sulla 77° Festa del Mandorlo in Fiore, sulla sua gestione e sulle principali manifestazioni che la caratterizzeranno. Pertanto è stato deliberato di invitare il direttore della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, dott. Roberto Albergoni, ad un incontro per discutere l’attuazione del progetto e favorire una maggiore partecipazione della comunità nella sua realizzazione.

La Giunta Comunale di Agrigento ha approvato una variazione di bilancio per finanziare la manifestazione attraverso le entrate dell’imposta di soggiorno, destinando circa 960.000 euro all’evento. Di questi, 260.200 euro sono stati trasferiti alla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, tuttavia, questa decisione ha suscitato dubbi tra i cittadini e le opposizioni politiche riguardo alla gestione delle risorse e all’effettiva ricaduta economica e culturale dell’evento sulla città.



