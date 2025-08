Premi e riconoscimenti tra fotografia, talento e amore per il territorio

Valorizzare la bellezza, raccontare le tradizioni, celebrare le eccellenze. Con questo spirito si è conclusa l’edizione 2025 del Concorso Fotografico dedicato al Mandorlo in Fiore e alla Festa di San Calogero, accompagnata dalla consegna dei riconoscimenti speciali “Premio TUA” e “Ambasciatori nel mondo”, assegnati a personalità che si sono distinte per impegno, talento e capacità di rappresentare la Sicilia dentro e fuori i suoi confini.

Premio Speciale della Giuria – Carmelo Petrone

Con il suo immenso archivio fotografico, Carmelo Petrone ha raccontato per decenni la storia di Agrigento, cogliendone trasformazioni e momenti di festa. La sua attività, sempre aperta all’innovazione e contraddistinta da uno sguardo originale, rappresenta un’eredità visiva preziosa per le future generazioni.

Premio TUA – Miglior Foto al Femminile

Uno sguardo sognante, catturato durante una pausa della performance: è il ritratto di una danzatrice del gruppo Kari Kariproveniente dall’Isola di Pasqua a distinguersi. Una foto intensa e curata nella composizione, che racconta la passione e il viaggio per prendere parte alla nostra festa.

Concorso Fotografico: i vincitori

Miglior Foto Destinazione Turistica – Floriana Bianca

Uno scatto simbolico e dinamico: il “bummulu” sospeso in aria, al centro degli sguardi stupiti dei presenti, diventa emblema della Sicilia e delle sue tradizioni.

Miglior Foto in Bianco e Nero – Mandorlo in Fiore – Francesco De Simone

Un ritratto iconico e potente di un giovane danzatore, valorizzato da un gioco sapiente di luci e sfocature che raccontano passione e memoria.

Miglior Foto a Colori – Mandorlo in Fiore – Giuseppe Greco

Un’immagine spettacolare con i ballerini del gruppo Kari Kari in azione davanti al Tempio della Concordia. Tecnica e sensibilità si fondono in uno scatto che restituisce il senso della festa.

Miglior Foto in Bianco e Nero – San Calogero – Linda Amella

Il Santo tra la folla, i portatori affaticati nella salita, la devozione sui volti: la fotografia racconta l’anima della festa con forza narrativa ed equilibrio compositivo.

Miglior Foto a Colori – San Calogero – Giuseppe Greco

Un momento corale e toccante, con il Santo portato a braccia davanti alla Chiesa dell’Addolorata, che emerge come figura centrale su un mare di fedeli.

Ambasciatori nel mondo

Elena Dibattista

Laureata in Management e Marketing, tennista agonista, finalista di Miss Italia 2024, ha rappresentato con eleganza e talento il volto giovane della Sicilia. Con le radici ben salde, è riuscita a portare la bellezza della nostra terra nel mondo.

Daniele Magro

Cantautore e autore per artisti come Marco Mengoni, Mina, Fiorella Mannoia e altri big della musica italiana. Premi e dischi di platino, ma un legame forte con Agrigento, che continua a ispirare il suo percorso.

Giovanni Greco – CVA Canicattì

Ha reso l’azienda vitivinicola CVA un’eccellenza nazionale e internazionale, coniugando innovazione e sostenibilità. La sua visione ha portato il territorio dentro i calici del mondo.

Giovanni Taglialavoro

Giornalista e autore televisivo, ha formato una generazione di cronisti e ha contribuito a innalzare la qualità dell’informazione. Ha raccontato storie complesse con rigore e passione, diventando un riferimento nazionale.

Fratelli Mancuso

Innovazione, radici e passione: la storica azienda ha valorizzato la tradizione gelatiera siciliana conquistando i mercati internazionali con prodotti che raccontano l’anima del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp