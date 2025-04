EgoGreen premia Salvatore Sessa: un attestato di merito per “Amami finché la vita se ne va”

EgoGreen, da sempre vicina alle storie di talento e sensibilità del nostro territorio, ha conferito un attestato di merito a Salvatore Sessa per il progetto musicale “Amami finché la vita se ne va”. Il cd, registrato presso il DDR Studio, è stato realizzato con il supporto tecnico e il sostegno della nostra azienda.

Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, ha voluto personalmente consegnare questo riconoscimento a Salvatore, in segno di apprezzamento per l’eccezionale dedizione e il profondo atto d’amore che ha ispirato la sua opera. Un progetto nato per onorare la moglie Antonietta, colpita dalla demenza, e che attraverso la musica racconta una straordinaria storia di forza, sensibilità e amore incondizionato.

Sostenere il talento locale è parte integrante del nostro impegno quotidiano. Crediamo nel valore delle persone e nelle iniziative che portano avanti messaggi di speranza, emozione e dedizione. “Amami finché la vita se ne va” è un esempio luminoso di come l’arte possa trasformare il dolore in bellezza, e siamo fieri di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto.

