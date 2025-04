Investita in pieno da un’autovettura mentre percorre, a piedi, il viale Leonardo Sciascia nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. Una trentanovenne di Agrigento è rimasta ferita e con un’ambulanza trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato dei traumi, ma non verserebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Il conducente della macchina, Audi Tt, un commerciante agrigentino si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile e gli agenti della sezione Volanti. I primi si sono occupati dei rilievi del caso, mentre i poliziotti della viabilità.

