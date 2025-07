EgoGreen arriva a Naro: inaugurato il nuovo EgoPoint, tra visione, energia e futuro sostenibile

Un altro tassello importante si aggiunge al percorso di crescita territoriale di EgoGreen. Oggi, lunedì 29 luglio, è stato inaugurato il nuovo EgoPoint di Naro, in provincia di Agrigento: uno spazio di incontro e servizio dedicato all’energia pulita, al rapporto diretto con i cittadini e a un futuro più sostenibile.

Presente all’inaugurazione anche il Presidente Marcello Giavarini, che ha ribadito la visione dell’azienda: «Crediamo in un’energia che parte dalle persone, dai territori e dalle relazioni. Siamo qui per ascoltare, per accompagnare e per costruire insieme un cambiamento possibile, reale, locale».

L’apertura di Naro è solo una delle tappe di un calendario estivo ricco di appuntamenti. Nei prossimi giorni, infatti, EgoGreen continuerà il suo viaggio con altre due inaugurazioni:

🔸 Martedì 30 luglio – GELA (CL), Via Palazzi 64 – ore 20:00

🔸 Mercoledì 31 luglio – CAMPOBELLO DI LICATA (AG), Via Edison 19 – ore 12:00

EgoGreen continua così a portare energia pulita, relazioni autentiche e soluzioni concrete in tutta la Sicilia, mantenendo fede alla propria missione: restare vicini alle persone e al loro territorio, per costruire insieme un domani migliore.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp