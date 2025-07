Era scomparso da poche ore e i genitori, in ansia, avevano già segnalato l’allontanamento a carabinieri e polizia. La nota di ricerche è stata diramata a tutte le pattuglie dislocate sul territorio di Agrigento. A ritrovare il ragazzo, durante la notte, sono stati i militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione “Strade sicure”. I militari, del raggruppamento “Sicilia” che è attualmente su base 5° reggimento fanteria “Messina” della Brigata “Aosta”, grazie a un’attenta e meticolosa attività di osservazione del territorio, hanno individuato il giovane alla stazione centrale di Agrigento.

Dopo aver informato le autorità competenti e accertata l’identità, il giovane è stato affidato ad alcuni familiari giunti sul posto che lo hanno riportato a casa in totale sicurezza. L’intervento e la prontezza dell’Esercito conferma come la presenza dei militari sul territorio nazionale rappresenti un riferimento affidabile per i cittadini e garantisce un continuo supporto alla popolazione, anche in situazioni di emergenza sociale.

l’Esercito Italiano opera ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale a difesa della collettività con l’operazione “Strade Sicure”, in concorso alle Forze di Polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la vigilanza dei punti sensibili. Un contributo significativo a favore del Paese e in difesa dei cittadini, attraverso una cornice di sicurezza efficace realizzata tramite tempestività di intervento, capillare distribuzione delle forze sul territorio e capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione, per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp