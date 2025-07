Anche quest’anno, il concorso fotografico dedicato al Mandorlo in Fiore e alla festa di San Calogero ha registrato una straordinaria partecipazione. Più di cento appassionati e professionisti hanno colto l’invito a raccontare Agrigento attraverso i loro scatti. Due anime distinte – una dedicata alla primavera in fiore e l’altra alla spiritualità popolare – ma un unico spirito condiviso: valorizzare la nostra terra attraverso l’obiettivo. Per il Mandorlo 103 utenti iscritti al concorso fotografico. Il numero totale di foto caricate è 638. San Calogero 49 utenti unici iscritti al concorso fotografico, un totale di 134 foto caricate.

📸 Partecipanti al concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Tra i partecipanti che hanno immortalato la magia dei mandorli e la festa dell’amicizia tra i popoli, troviamo:

Alessandra Marchica, Alessandro Tondo, Alessia Gallo, Alessandra Formica, Antonino Bordenca, Gaspare Gucciardi, Angelo La Iosa, Antonio Bennici, Antonino Abbruzzo, Asia Catanese, Attila Gyerk, Aurora Longo, Antonio Buccoleri, Bernardita Bazan, Carmelo Consiglio, Chiara Macaluso, Claudio Tascarella, Daniele Guarneri, Davide D’Anna, Eleonora Pecoraro, Elisa Insalaco, Enrico Pisciotta, Edoardo Calì, Alfonso Failla, Floriana Bianca, Francesco De Simone, Francesco Amato, Giada Castronovo, Giovanni Battista Polizzi, Giuseppe Baldo, Gianfranco Galvano, Giovanna Rinaldo, Gioachino La Mantia, Giorgio Vella, Giovanna Farruggia, Giulia Vella, Giuseppe Rigoli, Maria Giusj Navarra, Giovanni Grimaldi, Maria Valeria Calabrò, Ivana Montera, Luigi Caggiano, Maria Casà, Mariacarmela Marrix, Marianna Meli, Michela Faro, Miriana Grech, Linda Amella, Giuseppe Cacocciola, Andrea Rampello, Salvatore Perrone, Salvatore Di Rosa, Paolo Tuzzè, Alessandro Caramanno, Sergio Carta, Swami Ciulla, Simona Carbone, Tiziana Barraco, Gaetano Castagna, Vanessa Casà, Veronica Rosso, Vincenzo Tedesco, Vito Maurici e Antonino Piraneo.

🕊️ Partecipanti al concorso “Fotografa San Calogero”

Anche la sezione dedicata alla devozione verso San Calogero, patrono e simbolo popolare di Agrigento, ha coinvolto numerosi volti:

Giuseppe Greco, Alessandra Marchica, Andrea Rizzo Pinna, Maurizio Cacioppo, Edoardo Calì, Giuseppe Rigoli, Francesco Picarella, Linda Amella, Marianna Meli, Noemi Raia, Giuseppe Cacocciola, Salvatore Di Rosa, Simona Carbone, Antonino Fontana, Salvatore Scarantino, Ivan Cardilicchia, Vincenzo Tedesco, Antonino Piraneo.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito, con entusiasmo e dedizione, a celebrare l’identità agrigentina. Le loro foto hanno saputo cogliere dettagli, volti, riti e colori che rendono Agrigento un luogo unico nel cuore del Mediterraneo.

📅 L’appuntamento finale è per venerdì 1 agosto alle ore 21, nel suggestivo chiostro del Municipio di Agrigento, dove si terrà la cerimonia di premiazione. Durante la serata verranno premiate le migliori foto a colori e in bianco e nero dedicate al Mandorlo in Fiore, la migliore foto “Talento al femminile” (Premio TUA), la migliore foto “Destinazione Agrigento” (Premio DMO Valle dei Templi), nonché le migliori immagini, a colori e in bianco e nero, dedicate a San Calogero. Un’occasione imperdibile per celebrare la fotografia e chi la rende ogni giorno strumento di bellezza e memoria.

