Ha perso il controllo della macchina ribaltandosi fuori dalla sede stradale. Un quarantatreenne, della Repubblica Ceca in vacanza nell’Agrigentino, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio in prognosi riservata. L’incidente stradale si è verificato, ieri notte, lungo la provinciale 74, in territorio di Grotte.

L’uomo si trovava alla guida di una Volvo Cx90 che, per cause ancora al vaglio, è finita in un terreno adiacente al manto stradale. Sul posto, una volta scattato l’allarme, è accorso il personale sanitario del 118 che ha disposto l’immediato trasferimento al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Agrigento.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì, intervenuti sul luogo, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp