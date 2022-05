Educazione finanziaria, studenti ospiti della Banca d’Italia

Nell’ambito del progetto di educazione finanziaria, mirato al risparmio e curato in modo interdisciplinare (Storia, Matematica, Tecnologia, Informatica, Arte, Cittadinanza e Costituzione) per partecipare al concorso “inventiamo una banconota” della Banca d’Italia, la classe IIB del plesso “Pirandello” , avendo avuto anche la possibilità di partecipare alla settimana del GLOBAL MONEY WEEK 2022 , a conclusione dell’esperienza , si è recata nella sede della Banca d’Italia, accolti dal Vicedirettore, Attard e Lupo insieme alla Direttrice, Dispinzeri , per approfondire la tematica con un linguaggio mirato e semplice. Ai ragazzi consegnati dei diplomi di partecipazione al GLOBAL MONEY WEEK 2022 per aver conseguito il terzo posto regionale. Il progetto è stato proposto dalla docente Colina con l’ausilio dei colleghi Burceri, Burgio, Casuccio, Morreale,Trulli e appoggiato dalla Dirigente Scolastica, Greco, dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”.