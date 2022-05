Ispezione dei Nas all’ospedale di Agrigento

I carabinieri del Nas di Palermo, hanno eseguito un controllo all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per accertare la regolarità delle attività sanitarie. L’ispezione non sarebbe partita per la segnalazione di qualcuno, ma sarebbe parte di un’attività di prevenzione, per eventuali irregolarità e illegalità. Gli esperti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, per ore ed ore, hanno ispezionato, e controllato il pronto soccorso, e altri vari reparti della struttura ospedaliera. Sull’esito degli accertamenti, al momento, non filtra nulla.