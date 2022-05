Va a raccogliere meloni, e colto da malore muore

Viene colto da un improvviso malore, si accascia per terra, e muore. La vittima è un pensionato, licatese, quasi ottantenne. E’ accaduto, questa mattina, a Torre di Gaffe, in territorio di Licata. L’anziano si trovava in quella zona per raccogliere meloni cantalupi, assieme ad un conoscente, nella serra di un amico. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono accorsi i poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, e successivamente il medico legale, hanno constatato la morte per cause naturali.