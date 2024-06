E’ iniziata la distribuzione di 1.200 borracce da mezzo litro a tutti gli studenti del comune di Cammarata. L’iniziativa è parte di un progetto di educazione ambientale promosso dall’assessore alla Pubblica istruzione, Maria Concetta Mangiapane, sin dalla sua nomina nella giunta guidata al sindaco Giuseppe Mangiapane.

L’obiettivo principale è sensibilizzare le nuove generazioni all’uso consapevole dell’acqua e incoraggiare comportamenti sostenibili, riducendo l’uso delle bottiglie di plastica monouso e, di conseguenza, la produzione di rifiuti. La distribuzione delle borracce, donate dalla Terna e con lo stemma del comune di Cammarata e della regione Siciliana grazie all’interessamento dell’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro, è inserita in una campagna più ampia di sensibilizzazione rivolta ai bambini e alle loro famiglie, che sta riscontrando un grande interesse per temi come la qualità dell’acqua, la sostenibilità e la riforestazione urbana.

Ogni consegna è accompagnata da momenti informativi, durante i quali i bambini vengono coinvolti attivamente nelle buone pratiche ambientali, imparando a ridurre l’uso della plastica. “L’uso della borraccia termica è la soluzione migliore per portare con sé ogni giorno l’acqua da bere, evitando l’uso delle bottigliette di plastica” – ha commentato l’assessore Mangiapane.