Una donna ha scippato un automobilista della collana d’oro che indossava al collo. Vittima, un sessantaseienne, di Favara. L’episodio di microcriminalità è accaduto, in pieno giorno, nelle vicinanze di un distributore di carburante di via Capitano Callea. L’uomo ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti ai carabinieri della Tenenza cittadina. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare la malvivente. L’uomo pare che fosse seduto all’interno della propria vettura, e all’improvviso sarebbe stato avvicinato dalla delinquente che gli ha “strappato” la collana del valore di circa 2.500 euro.