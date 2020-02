Eccellenza, le decisioni del Giudice Sportivo

Sono state emanate le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, girone A. Fermato per un turno Biancola, che non sarà a disposizione di mister Vullo in vista dell’attesissimo derby con il Canicattì che si disputerà domenica prossima allo stadio “Esseneto ”; diffidato il centrocampista biancazzurro Pirrone.

Ecco di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Squalifica per una gara effettiva:

Fabio Ammoscato (Alba Alcamo 1928)

Cristian Lo Re (Don Carlo Misilmeri )

Angelo Rallo (Dattilo Noir )

Francesco Corso (Sporting Vallone ).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione :

David Biancola (Akragas 2018 )

Riccardo Tarantino (Geraci )

Fabio Messina (Sporting Vallone)

Francesco Pirrone (Castellammare Calcio 94 )