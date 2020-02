Blitz antidroga in pieno centro, bloccato e arrestato 34enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Licata hanno arrestato, un egiziano di 34 anni, sorpreso con circa 100 grammi di marijuana nel borsello. E’ successo in corso Argentina, quando l’attenzione dei militari è stata attirata da due uomini che conversavano con fare circospetto, vicino ad una macchina.

I militari, che già conoscevano uno dei due, un egiziano di 34 anni, hanno deciso di intervenire per capire il perché di tanta circospezione e si sono avvicinati.

Subito l’egiziano ha recuperato un borsello nero dalla macchina ed ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato dai militari, che hanno subito perquisito lui e l’altro ragazzo lì presente. Dal borsello nero è saltata fuori una bustina con dentro quasi 100 grammi di marijuana, probabilmente pronta per la vendita.

Il trentaquattrenne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ed i carabinieri lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari.