Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, insieme alla Giunta comunale, e la presidente del Consiglio comunale Stefania Di Giacomo Pepe, insieme a tutti i consiglieri, aderiscono all’iniziativa promossa da Valentina Oliveri attraverso la “Guida sull’autismo – Un manuale per una cittadinanza consapevole”. Un’adesione che assume, soprattutto in questi giorni, un significato ancora più profondo. I recenti fatti di cronaca nazionale, hanno riportato dolorosamente al centro dell’attenzione il tema della fragilità, della solitudine e della necessità di costruire una società capace di ascoltare, comprendere e accogliere, senza lasciare indietro nessuno.

«La guida nasce anche dall’esperienza personale di Valentina, dal percorso vissuto dalla sua famiglia e dalle difficoltà che spesso accompagnano il momento della diagnosi – si legge in una nota diffusa alla stampa -. Accettare che il proprio figlio possa avere un disturbo dello spettro autistico può essere un passaggio doloroso e complesso, fatto di domande, paure, incertezze e, talvolta, anche di difficoltà ad accettare una realtà che improvvisamente cambia prospettive e aspettative. Proprio da questa esperienza personale nasce la volontà di trasformare le difficoltà in consapevolezza e la propria esperienza in uno strumento di aiuto per gli altri».

«Quando arriva una diagnosi di autismo, una famiglia può sentirsi smarrita e avere bisogno innanzitutto di ascolto e di sostegno – dichiara il sindaco Giuseppe Pendolino –. Con questa adesione vogliamo dire alle famiglie che le istituzioni ci sono e che nessuno deve sentirsi solo. La conoscenza è il primo passo per superare la paura e imparare a guardare al futuro con maggiore fiducia».

«La testimonianza di Valentina ci ricorda quanto possa essere difficile, per una madre e per una famiglia, accogliere una diagnosi di autismo – afferma la presidente Stefania Di Giacomo Pepe –. In quel momento possono arrivare paura, smarrimento, tante domande e la sensazione di non sapere quale sarà il cammino da affrontare. Ma proprio in quei momenti è fondamentale sapere di non essere soli. La forza di Valentina sta nell’aver trasformato il proprio vissuto, le proprie difficoltà e le proprie emozioni in un messaggio di speranza e in uno strumento capace di aiutare altre famiglie».

Il manuale, infatti, non vuole essere soltanto un testo da consultare, ma uno strumento per imparare a comprendere, comunicare e includere. L’adesione del Comune e del Consiglio comunale rappresenta dunque un segnale importante: l’autismo riguarda tutta la comunità e la costruzione di una società inclusiva passa necessariamente dalla conoscenza. Con questa iniziativa Aragona sceglie di fare la propria parte, sostenendo un messaggio semplice ma fondamentale: dietro ogni diagnosi c’è una persona, con la propria unicità, i propri bisogni, le proprie capacità e il diritto di vivere pienamente la propria comunità. Un impegno che parte dall’informazione, ma che guarda a un obiettivo ancora più grande: costruire una cittadinanza consapevole, capace di trasformare la conoscenza in rispetto e il rispetto in autentica inclusione.

L’iniziativa avrà un ulteriore momento di approfondimento nel mese di ottobre, quando è stato programmato un incontro con Valentina Oliveri. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente la “Guida sull’autismo”, ma anche per conoscere e condividere un’altra importante opera dell’autrice, il libro “Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini”. Sarà un appuntamento dedicato all’ascolto e alla sensibilizzazione. Un momento nel quale parole, esperienze e testimonianze potranno diventare strumenti per avvicinare le persone e per ricordare che, dietro ogni storia, ci sono emozioni, difficoltà, speranze e soprattutto persone. L’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale ringraziano Valentina Oliveri per aver scelto di condividere la propria esperienza e di metterla al servizio della comunità.

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