Earth Hour, edizione particolare per l’evento globale WWF

Con il cambio dell’ora, puntuale, si presenta anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Earth Hour, l’ora della Terra. Infatti il più grande evento globale del WWF per il clima torna sabato 27 marzo con la sua 13esima edizione, che lancia lo slogan “Speak Up For Nature” e invita tutti i cittadini del mondo a spegnere le luci per un’ora, dalle 20 e 30, e a dare voce alla natura. Durante la giornata di oggi su tutti i canali web e social del WWF Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo grazie a foto e video con gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth. L’evento entrerà nel vivo intorno alle 19 e 30. L’attenzione alle tematiche di tutela della biodiversità e del clima si dimostra sempre più forte anno dopo anno, tanto che molte imprese hanno deciso di scendere in campo per l’Ora della Terra.