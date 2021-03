Fortitudo ecco il tuo avversario. Elachem Vigevano 1955 

di Michele Bellavia

Ancora una domenica “on the road” per la Fortitudo Agrigento che stavolta fa tappa al Palasport “Giulio Basletta” di Vigevano per il match contro l’Elachem. Dopo il vittorioso turno infrasettimanale ai danni della Ju.Vi Cremona – il dodicesimo consecutivo – questo di domenica 28 marzo è l’ultimo appuntamento prima di volare alle Final Eight di Coppa Italia. Tuttavia, sarà fondamentale non lasciarsi distogliere troppo dall’evento, in programma a Rimini e Cervia dal 2 al 4 aprile, e concentrarsi sul campionato. La stagione, infatti, finora è stata ampiamente positiva e arrivare ai playoff da primi assoluti del girone, con i galloni di contender di prima fascia alla promozione, è un traguardo che non può essere mancato.

Ad ogni modo, per i biancazzurri è una trasferta ad alto quoziente di difficoltà. Vigevano, infatti, è una compagine ambiziosa e dal glorioso passato (sette stagioni in Serie A); sulla sua panchina si sono avvicendati tecnici gloriosi del basket tricolore come Taurisano, Bianchini, De Sisti e Rusconi. Oggi i gialloblù sono guidati, per il quarto anno consecutivo, da coach Paolo Piazza artefice della promozione dalla C Gold alla B. La prima fase del campionato, nel sotto-raggruppamento B2, è stata archiviata al secondo posto con 20 punti, dietro la corazzata Bakery Piacenza, con 78.3 punti di media realizzati (secondo attacco del girone) e 70.3 punti di media incassati (quarta difesa). La seconda fase si è aperta con un’agevole vittoria ai danni di Ragusa, mentre il match di mercoledì scorso contro la Sangiorgese è stato rinviato per la positività al Covid-19 riscontrata all’interno di quest’ultima. Il roster non ha punte di diamante vere e proprie, ma fa leva su una pallacanestro d’insieme e di grande intensità. Probabile starting five: Rossi, Mazzucchelli, Tassone, Passerini, Giorgi.