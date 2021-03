Da “eroe” di generosità a “guerriero” che ha sconfitto il covid: ecco la storia di Giuseppe Sicurello

Lo avevano chiamato “eroe” perché lo scorso mese di maggio aveva realizzato mascherine contro il coronavirus, quando i presidi di non protezione era difficile trovarle in giro. Lo aveva fatto di tasca propria, donandole alle istituzioni, alle forze dell’ordine e anche agli operatori della sanità. Ma lui non si è mai sentito un eroe perché considera la donazione un gesto di generosità. Adesso eroe lo è perchè è riuscito a sconfiggere il coronavirus. Lui è un artigiano tappezziere di nome Giuseppe Sicurello di Sant’Angelo Muxaro. È quello che nella foto indossa con la maglietta nera ” il simbolo di un’Italia che va avanti- ha commentato il deputato nazionale, Michele Sodano-. Le sue mascherine sono arrivate ovunque, hanno varcato i confini della Sicilia, fino a ricevere gli encomi del Presidente Mattarella. Qualche settimana fa il contatto con il virus, dopo 20 giorni di terapie in ospedale oggi finalmente ritorna a casa. In questa foto tutto il calore del team dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un simbolo italiano, di chi non perde la speranza, ma si afferra alla vita e non perde occasione per aiutare gli altri.”